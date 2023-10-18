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Главный тренер «Сочи» Кокорев оценил игру новичка команды Джереми Бракко

Главный тренер «Сочи» Кокорев оценил игру новичка команды Джереми Бракко
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал о поражении от «Спартака» (1:3) и оценил игру новичка команды Джереми Бракко.

«Сегодня сыграло большинство и меньшинство. Мы не забили, у нас были моменты, но пропустили, играя в большинстве. Индивидуальные ошибки повлияли на игру. Парни бились до конца, сражались, претензий ни к кому нет по работе, но не забывайте, мы играли с лидером Западной конференции – команда очень сильная.

Сегодня Джереми Бракко провёл первый матч за «Сочи»? Он только вливается в нашу команду. По одной игре сложно что-то сказать, но он старался, были моменты, мог замкнуть на дальней штанге – немного не повезло. Будем дальше смотреть за ним.

Можно ли сказать, что Марат Хуснутдинов уже влился в коллектив? Думаю, да», — цитирует Кокорева пресс-служба «Сочи».

В следующем матче «Сочи» сыграет дома с астанинским «Барысом» 20 октября. «Спартак» сыграет в гостях с «Адмиралом» 22 октября.

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