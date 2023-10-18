Джиошвили — об аномальной статистике: тревожит. Хочу помогать «Динамо» и в равных составах

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили после победы над «Северсталью» (3:2 Б) оценил свою статистику. У форварда девять заброшенных шайб и ни одной в равных составах.

«Конечно, две пропущенные шайбы подряд при игре в меньшинстве не придали нам уверенности. Хорошо, что собрались. Хорошо, что переломили игру. И хорошо, что довели её до конца – до победы.

Меньшинство остаётся одним из худших в лиге, хотя всегда было козырем? Мне кажется, что меньшинство – это во многом про удачу, потому что многие голы залетают не всегда правильные. Тяжело сказать. Через работу и через постоянный просмотр этих моментов придём к своему уровню. Но пока не всё сразу: что-то получается, что-то не получается.

Рашевский в третьем периоде поймал кураж? Дай бог. Раш повёл за собой, забил гол, а потом мы здорово разыграли большинство, как и хотели. Пас, диагональ и на дальнюю в пустые ворота, там уже мне оставалось только не попасть в щиток. Хорошо, что не попал.

У меня аномальная статистика – девять голов в сезоне и при этом 0 голов в равных составах? Конечно, меня это немного тревожит. Я хочу и в равных составах помогать команде, но почему-то пока не получается. Надеюсь, что придёт игра в равных составах, а в большинстве останется и только лучше будет.

Переломили ситуацию в тот момент, когда не идёт игра? Не идёт – это оправдания. Надо перестраиваться в головах и идти вперёд. Иногда бывают ошибки, бывают разные поражения, в том числе и крупные. Но из них надо делать выводы и перестраиваться. Надеюсь, что мы это сделали и сделаем в будущем, потому что всякое бывает по сезону. Это только репетиция плей-офф», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.