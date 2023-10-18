Немировски после победы над «Торпедо» рассказал о причинах шести поражений «Сибири» подряд

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Торпедо» (5:4 Б) и рассказал о причинах шести поражений клуба подряд.

«Хорошая и интересная игра была. Мы знаем, что «Торпедо» много голов забивает, и мы много забили. Нам очень нужна была эта победа после шести поражений.

Великолепная реализация штрафных бросков — три из трёх? Думаю, что все команды отрабатывают после тренировок. Мы до этого неудачно буллиты били. Теперь — удачно.

С проблемами добирались в Нижний Новгород, была нелётная погода, но команда выглядела динамично, не проседала? Сейчас у всех хорошие тренеры по физподготовке в лиге. Что касается перелёта — там ничего страшного не произошло, потеряли час, может, чуть больше. Так бывает. Самое главное, что всё было в безопасности.

Шесть поражений позади, в чём причина этого провала? У нас короткая лавка, и для нас очень важно, чтобы все показывали свою лучшую игру. И у нас каждую игру выпадает или защитник, или пара нападающих. Нам надо, чтобы все вносили свой вклад в победу. Даже сегодня двое нападающих показывали не лучшую игру. Вот это для нас главная проблема — что мы не можем выходить на каждую игру оптимально, чтобы все хорошо играли. Хорошо, что ребята в себя верили. С «Динамо» такой второй гол пропустили, который «убил»… Очень важна сегодня победа для нас.

Нижний Новгород — не чужой город? Здесь очень громкие болельщики, я это четыре года знал. Нижний Новгород и Новосибирск — это два города, где реально громкие болельщики, хоккейные города. Желаю «Торпедо» поскорее переехать на новый стадион. У нас он уже есть, у вас тоже будет.

При счёте 1:3 команда не запаниковала, была уверенность? Есть разные игры. Бывает, мы ничего не создаём и пропускаем. Если бы моментов не было, мы бы больше переживали. Но мы знали, что хорошо играем. Разница большая сегодня.

Тейлор Бек и Николай Прохоркин — два лидера, которые сделали сегодня результат? Они хорошие игроки, это все знают, но ещё они не набрали оптимальной формы. Прохоркин до этого год не играл. И Бек долго болел, после этого долго не мог набрать форму, сейчас он тоже набирает её», — цитирует Немировски пресс-служба «Сибири».