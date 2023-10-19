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Александр Овечкин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

Александр Овечкин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ
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В эти минуты в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

В эти минуты завершился первый период. Счёт – 2:1 в пользу хозяев. За «Вашингтон» единственную на данный момент шайбу забросил Джон Карлсон. Результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина это первое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее Овечкин не смог набрать очки в двух первых матчах нового сезона НХЛ. Это был третий случай в карьере российского форварда, когда в двух стартовых встречах сезона он остаётся без результативных действий.

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