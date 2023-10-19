Нападающий «Монреаля» Кирби Дак выбыл до конца сезона

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кирби Дак пропустит остаток сезона из-за травмы правого колена, которая потребует хирургического вмешательства, сообщает Associated Press.

Он получил разрыв крестообразной и медиальной коллатеральной связок в первом периоде домашнего матча с «Чикаго» (3:2) 15 октября. Это произошло при столкновении с защитником гостей Джарредом Тинорди, после которого Дак перелетел через борт на скамейку запасных «Блэкхоукс».

Дак сделал две результативные передачи в двух играх в этом сезоне. В прошлом сезоне он забил 14 голов и сделал 24 результативные передачи в 58 матчах за «Канадиенс». Дак также пропустил 24 поединка из-за травм сначала нижней, а затем верхней части тела.

В сезоне-2020/2021 Дак выступал за «Чикаго». Тогда он пропустил 18 матчей регулярного сезона из-за повреждения запястья.