Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Монреаля» Кирби Дак выбыл до конца сезона

Нападающий «Монреаля» Кирби Дак выбыл до конца сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кирби Дак пропустит остаток сезона из-за травмы правого колена, которая потребует хирургического вмешательства, сообщает Associated Press.

Он получил разрыв крестообразной и медиальной коллатеральной связок в первом периоде домашнего матча с «Чикаго» (3:2) 15 октября. Это произошло при столкновении с защитником гостей Джарредом Тинорди, после которого Дак перелетел через борт на скамейку запасных «Блэкхоукс».

Дак сделал две результативные передачи в двух играх в этом сезоне. В прошлом сезоне он забил 14 голов и сделал 24 результативные передачи в 58 матчах за «Канадиенс». Дак также пропустил 24 поединка из-за травм сначала нижней, а затем верхней части тела.

В сезоне-2020/2021 Дак выступал за «Чикаго». Тогда он пропустил 18 матчей регулярного сезона из-за повреждения запястья.

Материалы по теме
Капризов с друзьями разорвал легендарный клуб! На оборону «Монреаля» было жалко смотреть
Видео
Капризов с друзьями разорвал легендарный клуб! На оборону «Монреаля» было жалко смотреть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android