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Чайковски оценил комбинацию «Спартака» перед его голом в ворота «Сочи»

Чайковски оценил комбинацию «Спартака» перед его голом в ворота «Сочи»
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Защитник «Спартака» Михал Чайковски подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:1). В этой игре словак забросил одну шайбу и отдал голевую передачу.

«На самом деле, тяжёлая получилась игра. Но все ребята молодцы, и наш вратарь хорошо сыграл. Все боролись за победу, молодцы! Мой гол — это отличная комбинация партнёров, классная передача под бросок, мне оставалось только попасть в ворота. Завтра у нас выходной, потом потренируемся в Москве и на новый выезд!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Чайковски.

Эта победа стала седьмой подряд для красно-белых. «Спартак» занимает первое место в Западной конференции. На счету команды 30 очков в 21 матче. Следующий матч столичный клуб проведёт 22 октября во Владивостоке против «Адмирала». Начало в 10:00 по московскому времени.

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