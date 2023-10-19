«Детройт» в результативном матче обыграл «Питтсбург», Малкин забил гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей отличились Алекс Дебринкэт (дважды), Бен Шьяро, Эндрю Копп (дважды) и Дэвид Перрон. Российский нападающий Клим Костин не отметился результативными действиями.
В составе «Питтсбурга» забивали российский нападающий Евгений Малкин, Джейк Сандерсон и Брайан Раст.
«Детройт» продлил победную серию до трёх матчей. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.
В следующем матче «Детройт» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Питтсбург» сыграет с «Сент-Луис Блюз».
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