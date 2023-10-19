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«Детройт» в результативном матче обыграл «Питтсбург», Малкин забил гол

«Детройт» в результативном матче обыграл «Питтсбург», Малкин забил гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Алекс Дебринкэт (дважды), Бен Шьяро, Эндрю Копп (дважды) и Дэвид Перрон. Российский нападающий Клим Костин не отметился результативными действиями.

В составе «Питтсбурга» забивали российский нападающий Евгений Малкин, Джейк Сандерсон и Брайан Раст.
«Детройт» продлил победную серию до трёх матчей. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Детройт» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Питтсбург» сыграет с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Смит, Карлссон) – 00:53     1:1 Дебринкэт (Чарник, Гостисбер) – 12:23     2:1 Шьяро (Ларкин, Питри) – 25:21     3:1 Копп (Питри, Расмуссен) – 35:41     4:1 Перрон (Ларкин, Дебринкэт) – 37:49 (pp)     4:2 Карлссон (Кросби, Грейвз) – 43:37     4:3 Раст (Карлссон, Петтерссон) – 53:03     5:3 Копп – 58:28     6:3 Дебринкэт (Ларкин) – 58:49 (pp)    
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