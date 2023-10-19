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«Прыгать лучше надо на скакалке». Губернатор Хабаровского края — о поступке Хохлачёва

«Прыгать лучше надо на скакалке». Губернатор Хабаровского края — о поступке Хохлачёва
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Губернатор Хабаровского края и председатель попечительского совета «Амура» Михаил Дегтярёв заявил, что не стоит слишком много внимания уделять поступку форварда Александра Хохлачёва, который запрыгнул на машину жителя Хабаровска.

«Будет ли какой-то штраф или он стал на путь исправления? Хохлачёв — отличный игрок, любимец болельщиков, забивает голы, создаёт острейшие ситуации. Мы ждём скорейшего выздоровления и возвращения [Алекса] Бродхёрста, и я уверен, что эта пара разнесёт в пух и прах всю КХЛ в этом году.

А то, что он совершил дисциплинарный проступок, то с кем не бывает, оштрафовали, осудили, простили. Прыгать лучше надо на скакалке, на батуте и с трамплина. Какой штраф? Коммерческая тайна», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Ранее пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».

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