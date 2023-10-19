Вратарь «Вашингтона» объяснил, почему сложно отражать буллиты Евгения Кузнецова

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер прокомментировал стиль исполнения буллитов российским одноклубником Евгения Кузнецова. Нападающий известен своей особой манерой реализации штрафных бросков, когда он очень медленно сближается с вратарём.

«Проблема в том, что он движется настолько медленно, что ты теряешь скорость. Поэтому, когда он подъезжает, становится действительно сложно — у тебя нет нужного темпа, чтобы отслеживать его движения. Таким образом, ты в конечном итоге не оказываешься в нужной позиции, когда он сближается. Вот что делает его стиль исполнения буллита таким сложным.

Он также всё время смотрит вверх, потому что ждёт идеального момента, чтобы нанести бросок. Вот почему это работает каждый раз.

Критика в его адрес? Он следует всем правилам. Я не знаю, почему возникают споры», — приводит слова Кемпера Monumental Sports Network.

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