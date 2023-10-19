Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Он выполнял его в игровом темпе «Вашингтона». Журналист пошутил о буллите Кузнецова

Журналист Кен Кэмпбелл в соцсети Х (ранее Twitter) в шутливой форме прокомментировал медленный стиль исполнения буллита российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. в матче с «Калгари Флеймз» (3:2 Б).

«Посмотрев первые игры «Кэпиталз», я понимаю, почему Евгений Кузнецов так медленно выполнял свой буллит в матче с «Калгари». Он просто выполнял его в игровом темпе «столичных», — написал Кэмпбелл.

Напомним, россиянин выполняет серию финтов на крайне низкой скорости, чем многие вратари недовольны. Кузнецов забил восемь из девяти буллитов в подобном стиле.

После трёх матчей «Вашингтон» занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с двумя очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (шесть очков).