Кайгородов: руководство «Оттавы» не выполнило обещаний, люди поступили просто нечестно

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина Алексей Кайгородов рассказал об отъезде в «Оттаву Сенаторз» в сезоне-2006/2007.

«Мне звонили из «Оттавы» практически каждый день на протяжении нескольких месяцев. Началось всё сразу после окончания сезона. Я уже прошёл предсезонку с «Металлургом», а предложения всё шли и шли. Говорили, что рассматривают в качестве центра в связку с Даниэлем Альфредссоном, заявляли, что всерьёз рассчитывают, что я буду иметь достаточное количество игрового времени, выходить в основном составе. В итоге я принял решение ехать.

Пошёл к руководству «Магнитки». Разговаривали часов семь. Отпускать меня не хотели. Но всё-таки договорились о том, что я съезжу, попробую силы. Однако, к сожалению, руководство «Оттавы» не выполнило обещаний. Говорили об одном, а получилось совершенно другое. Считаю, что люди поступили просто нечестно. Неприятно. Раз обещали, действительно дали бы шанс сыграть с Альфредссоном. Или хотя бы реально провести на льду минут 15, поиграть в большинстве. Как я мог проявить себя, сидя на лавке? Сидишь 10 минут, а потом выходишь «холодный» на пару смен. О каком результате может идти речь?

Впрочем, я ни о чём не желаю. Ни капли. Съездить, узнать, что такое НХЛ, понять, как в этой лиге всё организовано – очень полезный опыт. Да и просто интересно хотя бы раз выйти на лёд в матче НХЛ», — цитирует Кайгородова сайт КХЛ.

Кайгородов провёл за «Оттаву» шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.