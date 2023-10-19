Новиков: то, что Путин сделал для спорта, больше никто не сделал и не сделает

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил инициативу президента России Владимира Путина ограничить отъезд молодых хоккеистов за границу.

«То, что Путин сделал для спорта, не сделал и не сделает никто больше. Даже в Москве сейчас в каждом дворе спортивная площадка. Да, за это ответственен Собянин. Но мы говорим Собянин, а подразумеваем Путина. Благодаря ему все поняли, что нужно возрождать дворовый спорт. А все эти разговоры об отъезде юных хоккеистов – это лишь вершина айсберга», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, президент России Владимир Путин обратился к президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку с просьбой разобраться с агентами, которые уводят за границу юных хоккеистов.