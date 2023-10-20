Второй номера драфта НХЛ-2023 Карлссон может дебютировать за «Анахайм» в игре с «Далласом»

Центральный нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон, выбранный клубом на драфте 2023 года под вторым общим номером, как ожидается, дебютирует в лиге в сегодняшнем матче с «Даллас Старз», сообщает ESPN. Он не участвовал в двух первых матчах «уток» в новом сезоне из-за небольшой травмы.

Если Карлссон выйдет на лёд «Хонда-центра» в Анахайме, то станет четвёртым игрока с драфта 2023 года, дебютировавшим в НХЛ в текущем сезоне. Ранее это уже сделали нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард, выбранный под первым номером, и два других форварда Адам Фантилли («Коламбус Блю Джекетс») и Закари Бенсон («Баффало Сэйбрз»).

Также 18-летний Карлссон станет третьим самым молодым игроком в истории «Дакс» после Олега Твердовского и Мэйсона Мактавиша. Ожидается, что в случае дебюта швед выйдет в тройке с Тревором Зеграсом и Троем Терри.

Матч «Анахайм Дакс» — «Даллас Старз» начнётся в 5:00 мск.