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Результативный пас в матче с «Далласом» помог Минтюкову войти в историю «Анахайма»

Результативный пас в матче с «Далласом» помог Минтюкову войти в историю «Анахайма»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» в гостях обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.

Результативной передачей отметился российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков. В прошлом матче с «Каролиной» (3:6) россиянин отметился голом. Таким образом, Минтюков стал третьим хоккеистом в истории «Анахайма», кому удалось набрать очки в каждом из двух первых домашних матчей «Дакс» в карьере. Двумя другими были нападающие Кори Перри в сезоне-2005/2006 и Мэтт Каллен в сезоне-1997/1998.

Напомним, в прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с «Анахайм Дакс», который выбрал его под общим 10-м номером на драфте НХЛ — 2022. Минтюков является воспитанником московского хоккея. В МХЛ Павел играл за МХК «Динамо» Москва, где за 33 матча отметился 3 (1+2) очками.

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