«Он провёл два матча на элитном уровне». Главный тренер «Флориды» оценил игру Бобровского

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал великолепную игру вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в матче с «Торонто» (2:1). Россиянин закончил матч с 96,7% отражённых бросков (29 из 30) и был признан первой звездой встречи. В предыдущем матче с «Нью-Джерси» Бобровский совершил 31 сейв и помог команде победить со счётом 4:3.

«Он провёл последние две встречи на элитном уровне. Он вратарь-ветеран и знает, что ему нужно поднять свой уровень игры. Не то чтобы он был плох, но, чтобы победить «Торонто», нужно показать уровень игры выше среднего», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Бобровский одержал свою 107-ю победу с «Пантерами» и обогнал Джона Ванбисбрука, единолично заняв второе место в списке всех времён франшизы. Сейчас он уступает только Роберто Луонго (230).