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Инсайдер НХЛ Серавалли ошибся, сообщив, что «Сан-Хосе» выставит на драфт отказов Лабанка

Инсайдер НХЛ Серавалли ошибся, сообщив, что «Сан-Хосе» выставит на драфт отказов Лабанка
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в своей соцсети сообщил, что «Сан-Хосе» выставит нападающего Кевина Лабанка на драфт отказов.

Через некоторое время инсайдер предоставил другие данные – о том, что «Сан-Хосе» изменил своё решение, в результате чего Кевин Лабанк принял участие в матче с «Бостоном». Однако генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир сообщил, что клуб и не собирался выставлять нападающего на драфт отказов. Форвард не играл из-за травмы, полученной в ходе предсезонной подготовки.

В прошлом чемпионате Лабанк набрал 33 (15+18) результативных балла в 72 играх регулярного чемпионата за «Сан-Хосе».

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