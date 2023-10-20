В ФХР рассказали, какие четыре дела, связанные с Иваном Федотовым, рассмотрит ИИХФ

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея рассмотрит четыре дела, связанные с ЦСКА и вратарём армейцев Иваном Федотовым.

«Первое дело — Федотов против ИИХФ по поводу его отстранения, второе — ЦСКА против ИИХФ по поводу запрета на переходы, третье — ФХР против ИИХФ из-за того, что Федотов был допущен к игре без наличия трансферной карты, четвёртое — ИИХФ против ФХР из-за того, что ЦСКА вышел на раскатку с буквой Z на форме и с рекламой батальона «Эспаньол».

По ним будут решения. Как это дальше будет развиваться и какие причудливые формы могут принять санкции международной федерации, сложно сказать. Теоретически я не хочу проявлять излишний пессимизм или оптимизм, давайте говорить объективно о том, что есть четыре дела, которые должны быть рассмотрены в ближайшее время в дисциплинарном комитете. Будет решение, будем его обсуждать, а также дальнейшие планы», — цитирует Курбатова ТАСС.