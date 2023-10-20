«Лучше приезжать на такси». Хохлачёв позвал болельщиков в бар на просмотр игры «Амура»

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв пригласил болельщиков хабаровского клуба в местный бар на просмотр выездного матча команды. 21 октября состоится матч между «Торпедо» и «Амуром», который будут транслировать в одном из баров Хабаровска.

«Всем привет! 21 октября мы сыграем с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. В Хабаровске эту игру можно будет посмотреть в баре. Будут отличные конкурсы, и один лично от меня. Информация для автовладельцев: в бар лучше приезжать на общественном транспорте или на такси (подмигнул)», — сказал Хохлачёв в видеоролике, опубликованном в официальном телеграм-канале клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2023, суббота. 13:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, Хохлачёв напал на машину жителя Хабаровска после проигрыша «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Форвард «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.