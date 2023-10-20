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Бекстрём о критике Кузнецова: мы не должны прислушиваться ко всему, что слышим, понимаете?

Бекстрём о критике Кузнецова: мы не должны прислушиваться ко всему, что слышим, понимаете?
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался о специфической манере исполнения буллитов своим одноклубником Евгением Кузнецовым. Российский форвард известен своим стилем, когда он медленно сближается с вратарём, контролируя шайбу, и выжидает нужное движение вратаря, чтобы нанести точный бросок. Кузнецов неоднократно был раскритикован за такую манеру реализации штрафных бросков.

«Он движется вперёд. Это в рамках правил. Мы не должны прислушиваться ко всему, что слышим, понимаете?» — приводит слова Бекстрёма Monumental Sports Network.

Отметим, что Кузнецов за свою карьеру реализовал сразу восемь буллитов в такой манере. Примечательно, что всего российский нападающий таким образом исполнил девять попыток.

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