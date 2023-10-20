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ХК Сочи — Барыс. Прямая трансляция
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«Сочи» потерпел шестое поражение в семи матчах, проиграв «Барысу»

«Сочи» потерпел шестое поражение в семи матчах, проиграв «Барысу»
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 5
Барыс
Астана
0:1 Савицкий (Муратов, Шестаков) – 13:55 (5x5)     0:2 Барбер (Лабейт) – 18:50 (5x5)     1:2 Попов (Грэм, Бракко) – 34:52 (5x4)     1:3 Оберг (Никитин) – 36:18 (5x5)     2:3 Грэм (Сагадеев, Шиксатдаров) – 38:08 (5x5)     2:4 Муратов (Мусоров, Шалапов) – 46:46 (5x5)     2:5 Оберг (Нургалиев) – 58:42 (en)     3:5 Мичков (Грэм) – 59:58 (5x4)    

На 14-й минуте Кирилл Савицкий вывел «Барыс» вперёд. На 19-й минуте Райли Барбер с передачи Джозефа Лабейта удвоил преимущество гостей. На 35-й минуте Сергей Попов после паса Джесси Грэма отыграл один гол. На 37-й минуте Понтус Оберг забил третий гол, но Джесси Грэм под занавес периода сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Батырлан Муратов забросил четвёртую шайбу.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 22 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Сочи» 27 октября примет СКА.

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