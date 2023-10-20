«Сочи» потерпел шестое поражение в семи матчах, проиграв «Барысу»

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).

На 14-й минуте Кирилл Савицкий вывел «Барыс» вперёд. На 19-й минуте Райли Барбер с передачи Джозефа Лабейта удвоил преимущество гостей. На 35-й минуте Сергей Попов после паса Джесси Грэма отыграл один гол. На 37-й минуте Понтус Оберг забил третий гол, но Джесси Грэм под занавес периода сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Батырлан Муратов забросил четвёртую шайбу.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 22 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Сочи» 27 октября примет СКА.