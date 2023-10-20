«Сочи» потерпел шестое поражение в семи матчах, проиграв «Барысу»

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).
На 14-й минуте Кирилл Савицкий вывел «Барыс» вперёд. На 19-й минуте Райли Барбер с передачи Джозефа Лабейта удвоил преимущество гостей. На 35-й минуте Сергей Попов после паса Джесси Грэма отыграл один гол. На 37-й минуте Понтус Оберг забил третий гол, но Джесси Грэм под занавес периода сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Батырлан Муратов забросил четвёртую шайбу.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 22 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Сочи» 27 октября примет СКА.
- 20 октября 2023
-
21:54
-
21:25
-
21:16
-
21:13
-
21:02
-
20:49
-
20:39
-
20:25
-
19:58
-
19:40
-
19:24
-
18:58
-
18:36
-
18:18
-
17:57
-
17:37
-
17:15
-
16:57
-
16:35
-
16:27
-
15:55
-
15:40
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:05
-
12:40
-
12:35