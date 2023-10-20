Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Северстали» эффектным финтом обыграл нападающего «Салавата Юлаева»

Вратарь «Северстали» эффектным финтом обыграл нападающего «Салавата Юлаева»
Комментарии

Белорусский голкипер «Северстали» Константин Шостак отметился примечательным финтом в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:4).

В одном из эпизодов встречи хоккеист получил шайбу у своих ворот. Шостак, заложив вираж, эффектным движением развернулся. В этот момент голкипера начал прессинговать нападающий «Салавата» Иван Дроздов. Форвард на скорости попытался перехватить шайбу у Шостака, однако вратарь резко переложил шайбу на другую руку — Дроздов проехал мимо.

ВИДЕО

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1).

Материалы по теме
Видео
«Салават» на последней минуте вырвал победу у «Северстали», выиграв пятый матч подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android