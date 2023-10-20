Вратарь «Северстали» эффектным финтом обыграл нападающего «Салавата Юлаева»

Белорусский голкипер «Северстали» Константин Шостак отметился примечательным финтом в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:4).

В одном из эпизодов встречи хоккеист получил шайбу у своих ворот. Шостак, заложив вираж, эффектным движением развернулся. В этот момент голкипера начал прессинговать нападающий «Салавата» Иван Дроздов. Форвард на скорости попытался перехватить шайбу у Шостака, однако вратарь резко переложил шайбу на другую руку — Дроздов проехал мимо.

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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1).