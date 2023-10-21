Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Аналитик TSN ответил, помешает ли неудачный старт сезона Овечкину побить рекорд Гретцки

Аналитик TSN ответил, помешает ли неудачный старт сезона Овечкину побить рекорд Гретцки
Комментарии

Бывший защитник ряда клубов НХЛ и аналитик TSN Фрэнк Коррадо поделился мнением о неудачном начале старте сезона российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Побьёт ли Ови рекорд Гретцки, несмотря на неудачный старт сезона? Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что это верняк. Я просто хочу кое-что напомнить вам. Это парень, у которого на счету девять сезонов с 50+ голами. И если мы составляем дорожную карту, насколько он собирается догнать Гретцки — а ему нужно 72, чтобы сравняться с ним, и 73, чтобы побить рекорд. Поэтому ему нужно забить 30 в этом году, 30 в следующем году, а затем выжать из себя 13 после этого. Но вы можете порезать это, как хотите. Напомню, это всё ещё больше, чем у Яромира Ягра в 41 год, когда он забил 24 гола за сезон, и в 44 года с кампанией с 27 шайбами.

Алекс Овечкин — гораздо более плодовитый снайпер, чем когда-либо был Яромир Ягр. И каждый раз, когда мы думали, что Ови не дотягивал до должного уровня, — например, когда в сезоне-2016/2017 он забил 33 гола, — помните, что было после этого? Он забросил 49 шайб! У него также было 24 гола в 45 матчах в 2020 году, затем он добрался до отметки в 50 шайб. Поэтому каждый раз, когда мы думаем, что Ови делает шаг назад, он находит способ прийти в норму.

Сезон только начался. Я не сомневаюсь, что Александр Овечкин, Великая Восьмёрка, станет величайшим снайпером всех времён», — сказал Каррадо в эфире TSN.

Материалы по теме
Овечкин может установить десяток рекордов и обойти Гретцки. Чего ждать в новом сезоне НХЛ?
Овечкин может установить десяток рекордов и обойти Гретцки. Чего ждать в новом сезоне НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android