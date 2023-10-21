Аналитик TSN ответил, помешает ли неудачный старт сезона Овечкину побить рекорд Гретцки

Бывший защитник ряда клубов НХЛ и аналитик TSN Фрэнк Коррадо поделился мнением о неудачном начале старте сезона российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Побьёт ли Ови рекорд Гретцки, несмотря на неудачный старт сезона? Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что это верняк. Я просто хочу кое-что напомнить вам. Это парень, у которого на счету девять сезонов с 50+ голами. И если мы составляем дорожную карту, насколько он собирается догнать Гретцки — а ему нужно 72, чтобы сравняться с ним, и 73, чтобы побить рекорд. Поэтому ему нужно забить 30 в этом году, 30 в следующем году, а затем выжать из себя 13 после этого. Но вы можете порезать это, как хотите. Напомню, это всё ещё больше, чем у Яромира Ягра в 41 год, когда он забил 24 гола за сезон, и в 44 года с кампанией с 27 шайбами.

Алекс Овечкин — гораздо более плодовитый снайпер, чем когда-либо был Яромир Ягр. И каждый раз, когда мы думали, что Ови не дотягивал до должного уровня, — например, когда в сезоне-2016/2017 он забил 33 гола, — помните, что было после этого? Он забросил 49 шайб! У него также было 24 гола в 45 матчах в 2020 году, затем он добрался до отметки в 50 шайб. Поэтому каждый раз, когда мы думаем, что Ови делает шаг назад, он находит способ прийти в норму.

Сезон только начался. Я не сомневаюсь, что Александр Овечкин, Великая Восьмёрка, станет величайшим снайпером всех времён», — сказал Каррадо в эфире TSN.