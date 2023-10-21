Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Монреаля» перед матчем с «Вашингтоном» высказался о «сухой» серии Овечкина

Вратарь «Монреаля» перед матчем с «Вашингтоном» высказался о «сухой» серии Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Джейк Аллен перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о безголевой серии капитана столичной команды Александра Овечкина. Голкипер высказался о том, что российский нападающий не смог нанести ни одного броска в створ в последних двух встречах.

«Он всегда опасен для меня. Я думаю, что отсутствие бросков у Овечкина, вероятно, является тем, о чём говорили в последнее время, но он всегда опасен. Неважно, будет ли у него один бросок или 10 в матче. Один бросок — всё, что ему нужно. Нам придётся быть в напряжении», — приводит слова Аллена Montreal Gazette.

Напомним, в трёх матчах Овечкин набрал 1 (0+1) очко. В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.

Материалы по теме
Овечкин высказался о том, что впервые не смог нанести броски по воротам в двух играх кряду
Материалы по теме
Овечкин может установить десяток рекордов и обойти Гретцки. Чего ждать в новом сезоне НХЛ?
Овечкин может установить десяток рекордов и обойти Гретцки. Чего ждать в новом сезоне НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android