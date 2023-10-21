«Коламбус» активировал Веренски из резервного списка травмированных

«Коламбус Блю Джекетс» активировали из резервного списка травмированных защитника Зака Веренски, сообщает Reuters. Это означает, что 26-летний хоккеист может вернуться на лёд.

Веренски пропустил два последних матча своей команды из-за ушиба квадрицепса, полученного в стартовой игре сезона дома с «Филадельфией Флайерз» (2:4).

Защитник проводит свой восьмой сезон за «Блю Джекетс». Клуб выбрал его под общим восьмым номером на драфте в 2015 году. На счету Веренски 245 (79+166) очков и 93 минуты штрафа в 417 играх регулярного чемпионата НХЛ за карьеру.

«Коламбус» занимает 14-е место в Восточной конференции. На счету команды два очка после трёх проведённых матчей. В предыдущие три сезона клуб не попадал в плей-офф НХЛ.