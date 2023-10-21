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Илья Сорокин совершил потрясающий сейв в матче с «Нью-Джерси»

В эти минуты на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». На момент написания новости во встрече проходит перерыв после первого периода, счёт — 1:1.

В одном из эпизодов российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил потрясающий сейв, отразив бросок форварда «Дэвилз» Джека Хьюза.

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На 13-й минуте матча нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон открыл счёт в матче. В концовке первого периода защитник «Дэвилз» Даги Хэмилтон восстановил равенство.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).