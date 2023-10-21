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Передача Ивана Проворова помогла «Коламбусу» обыграть «Калгари»

Передача Ивана Проворова помогла «Коламбусу» обыграть «Калгари»
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В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Шон Курали, Джастин Дэнфорт и Зак Веренски. Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов принимал участие в матче и записал на свой счёт результативную передачу.

За «Калгари» шайбу забросил шведский форвард Элиас Линдхольм.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Курали (Дэнфорт, Проворов) – 26:29     2:0 Дэнфорт (Рослович, Веренски) – 48:45     2:1 Линдхольм (Баклунд) – 50:37 (sh)     3:1 Веренски – 57:39    

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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