Передача Ивана Проворова помогла «Коламбусу» обыграть «Калгари»
Поделиться
В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Шон Курали, Джастин Дэнфорт и Зак Веренски. Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов принимал участие в матче и записал на свой счёт результативную передачу.
За «Калгари» шайбу забросил шведский форвард Элиас Линдхольм.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Курали (Дэнфорт, Проворов) – 26:29 2:0 Дэнфорт (Рослович, Веренски) – 48:45 2:1 Линдхольм (Баклунд) – 50:37 (sh) 3:1 Веренски – 57:39
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
Комментарии
- 21 октября 2023
-
04:50
-
04:35
-
03:24
-
02:17
-
01:00
- 20 октября 2023
-
23:51
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
22:34
-
22:28
-
22:18
-
22:05
-
21:54
-
21:25
-
21:16
-
21:13
-
21:02
-
20:49
-
20:39
-
20:25
-
19:58
-
19:40
-
19:24
-
18:58
-
18:36
-
18:18
-
17:57
-
17:37
-
17:15
-
16:57
-
16:35
-
16:27
-
15:55
-
15:40
Партнерский контент