Передача Ивана Проворова помогла «Коламбусу» обыграть «Калгари»

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Шон Курали, Джастин Дэнфорт и Зак Веренски. Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов принимал участие в матче и записал на свой счёт результативную передачу.

За «Калгари» шайбу забросил шведский форвард Элиас Линдхольм.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).