«Он даёт нам шанс на победу в каждом матче». Нельсон — об игре Сорокина за «Айлендерс»

Нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон высказался об игре голкипера «островитян» Ильи Сорокина в матче с «Нью-Джерси» (4:5 ОТ). В одном из эпизодов россиянин совершил потрясающий сейв, поймав шайбу в ловушку после броска форварда «Дэвилз» Джека Хьюза.

«Мы всё время говорим о Сорокине, и о том, сколько сейвов он делает. Сегодня мы дали сопернику создать слишком много хороших голевых моментов. Но Илья выходит на матч, выкладывается на полную и даёт нам шанс каждый вечер, даже когда, возможно, мы не в лучшей форме», — цитирует Нельсона пресс-служба НХЛ.

Напомним, в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Гости одержали победу со счётом 5:4 в овертайме.