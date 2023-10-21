Андреофф рассказал об игре против бывшего партнёра по «Лос-Анджелесу» Войнова

Нападающий «Сибири» Энди Адреофф прокомментировал волевую победу в матче с «Ак Барсом» со счётом 3:2 (ОТ) и рассказал о встрече с бывшим партнёром по «Лос-Анджелесу» Вячеславом Войновым.

«Такие матчи говорят, что у нас есть характер и, что несмотря на трудности, мы достаём из себя, преодолеваем сложности, когда игра не складывается. Здесь нет секретов, мы выходим и бьёмся на каждом участке льда, полностью отдаваясь игре. Надо цепляться за этот хоккей, такие победы вдвойне ценны. Как парни в раздевалке? У нас там шумно, у всех классное настроение!

Удивлён ли был увидеть Войнова, вернувшегося после травмы, с которым вместе играли за чемпионский «Лос-Анджелес»? Да, было забавно, не видел его около 10-11 лет. Перекинулись ли фразами? Да, после игры поприветствовал его, столько времени прошло с момента последней встречи. Тогда он был классным игроком, он и сейчас такой же. Это была определённо классная встреча», – цитирует Андреоффа Metaratings.ru.