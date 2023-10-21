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Владимир Тарасенко прервал результативную серию, «Оттава» проиграла в матче с «Детройтом»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

В составе «Ред Уингз» шайбы забросили Шейн Гостисбер, Дэвид Перрон, Дилан Ларкин, а также Джо Велено, оформивший дубль. Примечательно, что трижды «Детройт» забил при игре в большинстве. Гостисберу и вовсе понадобилось всего семь секунд, чтобы реализовать численное преимущество. Российский нападающий Клим Костин пропускал встречу.

За «Сенаторз» отличились Джейк Сандерсон и Ридли Грейг. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.