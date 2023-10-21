Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Тарасенко прервал результативную серию, «Оттава» проиграла в матче с «Детройтом»

Владимир Тарасенко прервал результативную серию, «Оттава» проиграла в матче с «Детройтом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2023, суббота. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Сандерсон (Ткачук, Норрис) – 16:54 (pp)     1:1 Гостисбер (Ларкин, Перрон) – 18:15 (pp)     1:2 Велено (Фишер) – 24:18     1:3 Перрон (Ларкин, Зайдер) – 34:54 (pp)     1:4 Ларкин (Гостисбер, Зайдер) – 40:28 (pp)     1:5 Велено (Спронг) – 47:23     2:5 Грейг (Жозеф, Чикран) – 48:49    

В составе «Ред Уингз» шайбы забросили Шейн Гостисбер, Дэвид Перрон, Дилан Ларкин, а также Джо Велено, оформивший дубль. Примечательно, что трижды «Детройт» забил при игре в большинстве. Гостисберу и вовсе понадобилось всего семь секунд, чтобы реализовать численное преимущество. Российский нападающий Клим Костин пропускал встречу.

За «Сенаторз» отличились Джейк Сандерсон и Ридли Грейг. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Материалы по теме
Напугал американца и забил первый гол в новом клубе! Тарасенко осваивается в «Оттаве»
Напугал американца и забил первый гол в новом клубе! Тарасенко осваивается в «Оттаве»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android