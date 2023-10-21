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Фанаты «Оттавы» освистали Дебринкэта, он дважды участвовал в стычках с экс-одноклубниками

Болельщики «Оттавы Сенаторз» освистали бывшего нападающего клуба Алекса Дебринкэта, ныне выступающего за «Детройт Ред Уингз».

В первом периоде на кубе высветилась надпись «Добро пожаловать обратно, Алекс Дебринкэт!» Фанаты «сенаторов» засвистели в этот момент.

Посмотреть видео можно на сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Кроме того, Дебринкэт поучаствовал в двух потасовках. Сначала форвард подъехал к стычке, где его схватил капитан «Оттавы» Брэди Ткачук.

Посмотреть видео можно на сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Затем нападающий «Сенаторз» Ридли Грейг применил жёсткий силовой приём против Дебринкэта, в результате чего он неприятно влетел в борт. После этого вновь возникла массовая стычка.

Посмотреть видео можно на сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что каждый из этих моментов произошёл в первом периоде.

Напомним, Дебринкэт прошлый сезон провёл в «Оттаве». В межсезонье форвард активно пытался перейти в «Детройт», не скрывая своего желания.

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).