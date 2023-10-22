Макдэвид вышел на третье место по матчам с 2+ ассистами в регулярках и плей-офф НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче с «Виннипегом» (2:3 ОТ).

26-летний форвард в 170-ый раз набирает минимум два ассиста за матч регулярного чемпионата или плей-офф НХЛ. Таким образом, Макдэвид обогнал Бобби Орра (169) и вышел на третье место по этому показателю в истории НХЛ. Больше матчей с 2+ результативными передачами лишь у Марио Лемье (187) и Уэйна Гретцки (349).

Отметим, что Макдэвид не смог доиграть матч с «Виннипегом» и покинул площадку в конце третьего периода, держась за бок. Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал травму капитана «Ойлерз», и заявил, что больше информации о характере повреждения ему предоставят завтра.