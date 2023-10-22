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«Не заметили — это преуменьшение века». Моррисси об отсутствии Макдэвида в овертайме

«Не заметили — это преуменьшение века». Моррисси об отсутствии Макдэвида в овертайме
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Защитник «Виннипега» Джош Моррисси высказался об отсуствии в овертайме капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Канадец получил травму в концовке третьего периода и покинул площадку, держась за бок. Последние две смены Коннора длились 33 и 34 секунды.

«Я думаю, «мы заметили» — это, вероятно, преуменьшение века. Я не знаю, что там случилось, но в овертайме при игре «три на три» вы его ищете. Так что мы заметили, да», — цитирует Моррисси пресс-служба лиги.

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал травму капитана «Ойлерз», и заявил, что больше информации о характере повреждения ему предоставят завтра.

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