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Впервые в российской истории СКА стартовые 19 матчей сезона завершил в основное время

Впервые в российской истории СКА стартовые 19 матчей сезона завершил в основное время
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Вчера, 21 октября, «Нефтехимик» дома принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0

Как сообщает пресс-служба СКА, впервые в российской истории армейский клуб первые 19 матчей сезона завершил в основное время — 10 побед, девять поражений. Ранее аналогичная серия прерывалась именно на 19-й встрече – это происходило в сезонах-2001/2002, 2007/2008 и 2014/2015. Уникальным за всю историю клуба является сезон-1976/1977, тогда в 36 играх чемпионата страны армейцы одержали 10 побед и потерпели 26 поражений, ни разу не сыграв вничью.

В следующей встрече подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Локомотивом». Игра состоится на стадионе «Арена-2000» и начнётся в 19:00 мск.

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