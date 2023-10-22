Тренер «Куньлуня»: почему никто не смотрел на Скленичку, когда он забивал? Я смотрел

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение от «Барыса» (2:3 Б) и рассказал про первый гол астанинской команды.

«Обоюдоострая игра. Долго мы запрягали, первый период по традиции проиграли, долго не понимали, что хоккей уже начался. Во втором было чуть получше, в третьем, как обычно, было неплохо. Понимали, за счёт чего играет «Барыс», знали про их ударное первое звено, которое делает погоду. Ребята, которые против них выходили, со своей работой справились. Хорошо сыграло наше меньшинство, ребята достойно выстояли. Могло быть и два очка, но рады одному.

Отсутствие изменений в составе? В Минске по содержанию игра была неплохая, не было смысла ничего менять. На данный момент — это оптимальный вариант.

Почему никто не смотрел на Скленичку, когда он забивал первый гол? Я смотрел на Скленичку (усмехается). Если честно, стандартная ситуация, оба игрока обороны сыграли широковато, между ними был проходной двор, неудивительно, что Скленичка нашёл эту дырку», — приводит слова Игнатьева сайт КХЛ.

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В следующем матче «Куньлунь» примет на своём льду СКА 25 октября. «Барыс» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 24 октября.