«Одна из лучших игр в сезоне». Войнов — о победе «Ак Барса» над ЦСКА

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов оценил победный матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (4:1).

«Как оценю сегодняшний матч? Всё отлично, особенно у команды. Есть над чем работать индивидуально. Готовимся дальше.

Моё спасение ворот – ключевое в матче? Там и Тимур Билялов сыграл хорошо, успел переместиться. Сегодня отскоки шайбы были не на нашей стороне. И не на моей тоже, говоря о голе в наши ворота. Однако Михаил Григоренко – мастер своего дела. Много обстоятельств сложилось так, что он смог забить нам.

Моя физическая форма? Готов на сто процентов.

Шестая победа в семи матчах у команды, как это чувствуется в раздевалке? Хорошая атмосфера. Готовимся к каждому матчу одинаково, не следим за победной серией.

Можно сказать, что сегодня матч получился идеальным? У команды получилась отличная игра, одна из лучших в сезоне. У нас получалось многое сегодня», — цитирует Войнова сайт «Ак Барса».

В следующей встрече «Ак Барс» в Казани примет омский «Авангард». ЦСКА сыграет в гостях с «Адмиралом». Оба матча состоятся 24 октября.