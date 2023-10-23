Нападающий ЦСКА Мамин: Григоренко забил «Ак Барсу» лучший гол в этом сезоне

Нападающий ЦСКА Максим Мамин рассказал о поражении от «Ак Барса» (1:4) и оценил красивый гол форварда армейского клуба Михаила Григоренко.

«С Казанью всегда особенные матчи, на которые дополнительно не надо настраивать. На что Фёдоров просил обратить внимание? У нас всегда акцент на свою игру, хорошее начало, делать правильные вещи. Сегодня не всё получилось. Первый гол не подбил нас в плане уверенности, мы можем вытащить любую игру с любого счета.

Гол Григоренко — лучший в этом сезоне. Красивый гол, украшение матча. У Миши мастерства достаточно, он уже не раз делал подобное.

Чего не хватило ЦСКА? Пока не получается провести два матча подряд на хорошем уровне. С «Локомотивом» сыграли все 60 минут, сегодня не смогли так сделать. Сейчас впереди сложная поездка, надо набрать максимум очков.

Кажется, что ЦСКА играет волнами? Ребята нормально себя чувствуют, мы хорошо готовы. С настроем тоже проблем не вижу, все хотят побеждать. Будем улучшать игру», — сказал Мамин в интервью Metaratings.ru.

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