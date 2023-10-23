Тренер Валерий Белов возглавил новокузнецкий «Металлург», сообщает пресс-служба клуба.

«В тренерском штабе команды «Металлург» произошли изменения. По соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером Алексеем Медведевым. Новокузнецкий хоккейный клуб благодарит Алексея Анатольевича за совместную работу и желает успехов в дальнейшем продолжении карьеры!

Новым главным тренером «Металлурга» стал заслуженный тренер России Валерий Геннадьевич Белов. Генеральный директор новокузнецкого хоккейного клуба Андрей Денякин представил тренера на командном собрании», — сказано в сообщении клуба.

56-летний Белов в двух предыдущих сезонах являлся главным тренером тольяттинской «Лады», выступавшей в ВХЛ.