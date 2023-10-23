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Дыбленко: вокруг ЦСКА ходят разговоры из-за игры? Всем без разницы, у нас нет нервозности

Дыбленко: вокруг ЦСКА ходят разговоры из-за игры? Всем без разницы, у нас нет нервозности
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Защитник московского ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал о поражении от «Ак Барса» (1:4) и заявил, что в армейском клубе нет нервозности из-за нестабильной игры.

«Во втором периоде всё было нормально, у нас было достаточное количество моментов. Игра в неравных составах стала ключевой. Если бы мы реализовали своё большинство, мы бы их переиграли. Это очевидно было. Но Казань оказалась лучше.

Был ли дополнительный настрой на «Ак Барс» с учётом прошлого финала и матча за Кубок Открытия? Нет, всё нормально. У нас сейчас другие задачи и заботы. Пытаемся найти свою игру, у нас ещё целый сезон впереди. Мы готовимся. На плей-офф выйдет другая команда, как обычно.

Не самые удачные результаты сейчас, вокруг команды ходят всякие разговоры? Всем без разницы, в команде нет нервозности. Бывали разные моменты даже в прошлых сезонах. Всё приходило в норму в итоге. Все всё понимают прекрасно, что и как надо исправлять. Ребята стараются», — приводит слова Дыбленко «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Дыбленко 21 игра, одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи.

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