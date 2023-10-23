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«Нефтехимик» представил форму к 55-летнему юбилею клуба

«Нефтехимик» представил форму к 55-летнему юбилею клуба
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«Нефтехимик» представил форму с обновлённым логотипом к 55-летнему юбилею клуба, сообщает пресс-служба команды.

Фото: ХК «Нефтехимик»

Фото: ХК «Нефтехимик»

«Джерси оригинальных морковных цветов с нанесением буквы Н, которая украшала форму команды 55 лет назад.

На воротники нанесены название города Нижнекамска на татарском языке и традиционные национальные узоры, а на плечах и на спине – специальные паттерны с изображением цепи макромолекул синтетического каучука.

В этой форме мы проведём не только юбилейный матч (с «Трактором» 23 октября. — Прим. «Чемпионата»), но и шесть игр выходного дня в течение сезона КХЛ», — сказано в сообщении клуба.

«Нефтехимик» после 20 сыгранных матчей занимает десятое место в Восточной конференции с 20 результативными баллами в активе.

Ранее нижнекамский клуб с юбилеем поздравил воспитанник «Нефтехимика» защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв.

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