«В Нижнекамске тяжело приходится любому». Ротенберг поздравил «Нефтехимик» с юбилеем

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил «Нефтехимик» с 55-летием.

«Хочу поздравить «Нефтехимик» с 55-летним юбилеем! Совсем недавно мы играли в Нижнекамске и ещё раз убедились, что город живёт хоккеем, заполняя трибуны «Нефтехим-Арены». Не секрет, что в Нижнекамске тяжело приходится любому сопернику. Особенно хочу отметить внимание к воспитанию юных талантов — в детской спортивной школе непрестанно готовят мальчишек и девчонок к большому хоккейному пути.

Все эти годы «Нефтехимик» славился слаженной работой школы и главной команды КХЛ. В клубе традиционно доверяют молодёжи, благодаря чему воспитанники нижнекамского хоккея громко заявляют о себе не только в нашей лиге, но и на мировой арене. Желаю «Нефтехимику» непрекращающегося прогресса, спортивных и финансовых успехов и процветания!» — написал Ротенберг.