Андрей Назаров: хотел бы видеть современных героев на матчах КХЛ. Звёзды эстрады подождут
Известный тренер Андрей Назаров рассказал, что хотел бы видеть современных героев на матчах Континентальной хоккейной лиги.
«Моё мнение как человека и как гражданина России таково, что хотелось бы видеть современных героев на спортивных мероприятиях, в том числе на матчах КХЛ, как можно больше. Их много, ребята заслуженно получают свои государственные награды, каждый день рискуют жизнями и должны чувствовать максимум внимания и привилегий. Нужно узнавать о них больше, знать про их подвиги, а звёзды эстрады и различные шоумены подождут», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее Андрей Назаров оценил последние матчи в КХЛ и предложил убрать из инфополя разговоры о зарплатах хоккеистов.
Комментарии