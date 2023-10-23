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Дебринкэт возглавляет гонку снайперов НХЛ, Кучеров с шестью шайбами — пятый

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Алекс Дебринкэт оформил хет-трик в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (6:2).

25-летний форвард забросил восемь шайб в текущем сезоне и возглавил снайперскую гонку НХЛ. Ближайшими преследователями Дебринкэта являются Брок Бёзер (5 матчей, 6 голов, «Ванкувер Кэнакс»), Остон Мэттьюс (5 матчей, 6 голов, «Торонто Мэйпл Лифс»), Сэм Райнхарт (5 матчей, 6 голов, «Флорида Пантерз»), Никита Кучеров (6 матчей, 6 голов, «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Дебринкэт также лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 12 (8+4) очками. На втором месте идёт нападающий «Детройта» Дилан Ларкин с 11 (3+8) результативными баллами.

В следующей игре «красные крылья» сыграют дома с «Сиэтл Кракен». Встреча состоится в ночь на 25 октября (3:15 мск).