Прохоркин — о времени в «Авангарде»: Хартли как вампир, иногда доходило до маразма

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин вспомнил опыт выступления за «Авангард». Российский форвард провёл в омском клубе сезон-2021/2022. Прохоркин поделился мнением о бывшем главном тренере «Авангарда» Бобе Хартли. Канадский специалист трудился в омской команде с 2018 по 2022 год. В сезоне-2020/2021 «Авангард» под руководством Хартли завоевал Кубок Гагарина — первый в истории клуба.

«Не жалею, что позапрошлым летом не остался в «Авангарде»? Мне его [контракт] не предлагали. Может быть, предложение и было, но до меня оно не дошло. Все реальные варианты были из Западной конференции. Знаю, многие болельщики писали: «Вот он такой, потому что не поехал в Омск». Поверьте, у меня не было ни с кем общения.

За год в «Авангарде» устал от хоккея Хартли? Абсолютно точно. Даже не от хоккея, а от ментального пожирания. Хартли как вампир. Если он приходил на стадион и видел кого-то в хорошем настроении, то сразу же его брал на видеоразбор и прессовал там. Ты потом реально выходишь высосанным. После этого тебе больше ничего не хотелось.

Вот там ты понимал, что реально работа. Выходишь со стадиона, садишься в машину, едешь домой по пробкам, приезжаешь и понимаешь, что у тебя нет никакого желания. Просто смотришь телевизор или идёшь гулять с собакой. Никакой радости в регулярке вообще не было. В плей-офф он, наоборот, подбадривал всех: «Всё, ребята, мы друзья! Давайте играйте!» У него такой подход.

Эта та история, которая даёт результат на сравнительно коротком отрезке? Думаю, да. Говорят, в футболе так же выжигает людей Моуриньо. Он делает результат, а после него остаётся выжженное поле. Мне кажется, что с Хартли такая же ситуация.

Да, то, что он много преподает, это правда. Он разбирает все нюансы. Однако иногда доходило до такого маразма, что на экране он начинал высчитывать и показывать миллиметры», — приводит слова Прохоркина «Спорт-экспресс».