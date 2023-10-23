Авторитетный аналитик TSN: сейчас Овечкин потерял энтузиазм к забиванию голов

Авторитетный аналитик TSN Крэйг Баттон поделился мнением о выступлении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» капитан столичной команды отдал результативную передачу. Тем не менее после четырёх встреч сезона Овечкин ещё не забил. На его счету лишь 2 (0+2) очка.

«В его игре было несколько позитивных сигналов в матче с «Монреалем». Но в целом то, что я увидел у Александра Овечкина в этом году — он просто играет не на том же уровне физической и психологической вовлечённости. Он не напоминает игрока, который управляет игрой, который хочет заполучить шайбу. Когда ты смотришь на Ови в его лучшем виде, он двигается, управляет игрой, использует свои габариты, чтобы применять силовые приёмы. Находится в своём офисе с клюшкой наготове. Всего этого я не вижу в этом сезоне.

Ты думаешь о прошлогоднем падении, травмах, понимаешь, что парни боролись за выход в плей-офф. Можно понять, когда твоя команда немного регрессирует. Но я думаю, что Александр Овечкин всегда играет с избытком энтузиазма. Избытком энергии. И я не вижу этого в нынешнем сезоне! И «Торонто» — следующему сопернику «Вашингтона» — лучше бы быть очень внимательным. Потому что Александр Овечкин не утратил своего голеадорского прикосновения. То, что он сейчас потерял — это энтузиазм, который он испытывал к забрасыванию шайб. Я думаю, Ови отыщет его. И как только он сделает это, сразу начнёт вновь забивать с очень высокой скоростью. Но ты должен быть вовлечён в силовую борьбу, вовлечён психологически. Кажется, у него нет привычного задора. Были некоторые вспышки в матче с «Монреалем», но он не был настолько же стабильным, насколько мы привыкли. Однако мы точно знаем, что он сможет исправить это», — сказал Баттон в эфире TSN.