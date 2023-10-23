Форвард «Спартака» Пашин рассказал о встрече с Павлом Дацюком

Нападающий «Спартака» Александр Пашин поделился впечатлениями о встрече с легендарным хоккеистом Павлом Дацюком.

«Как произошла моя встреча с Павлом Дацюком? Он проводил то ли турнир, то ли товарищеский матч для детишек в Уфе. Туда позвали молодых игроков из системы «Салавата». В список попали я, Алалыкин, Мухамадуллин, Сучков. Пообщаться с ним не успели, игра длилась минут 10-15. Он был моим любимым игроком. В детстве отец ставил его в пример. Мне нравилось, как он владеет клюшкой, как видит площадку. У него высочайший хоккейный IQ, это талантливый человек», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Пашиным можно прочитать на «Чемпионате».