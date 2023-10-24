«Я хорошо играл, но меня не подняли в КХЛ. Поэтому уехал в Америку». Интервью с Пашиным

Московский «Спартак» набрал стремительный ход, одержав победы уже в восьми матчах подряд. Благодаря этому красно-белые возглавили турнирную таблицу КХЛ, опередив все команды Запада и сравнявшись по очкам с магнитогорским «Металлургом», имея одну игру в запасе.

Победная серия москвичей могла прерваться в игре с «Адмиралом» — «моряки» дважды выходили вперёд и в начале третьего периода вели с преимуществом в одну шайбу. И здесь на помощь «Спартаку» пришёл Александр Пашин. 21-летний форвард перехитрил голкипера хозяев, закатив шайбу из-за ворот, и сравнял счёт, после чего столичная команда смогла вырвать победу. В эксклюзивном интервью «Чемпионату», состоявшемся в конце сентября, Александр рассказал о своём решении переехать за океан, реакции Андрея Свечникова на его лакросс-гол в составе «Каролины» и встрече с Павлом Дацюком.

«В КХЛ нет слабых соперников»

— «Спартак» — самая развесёлая команда сезона. Откуда такие качели?

— Мы стараемся играть в атакующий хоккей, бывает, что слишком заигрываемся в атаке, получаем контратаки и пропускаем много голов из-за этого. Тренеры над этим работают, нам постоянно говорят, что нельзя так проваливаться. Будем работать, чтобы пропускать меньше, забивать больше.

— В матче со СКА в Санкт-Петербурге «Спартак» тотально доминировал. Удивило, насколько сильной может быть ваша команда?

— У нас достаточно хорошая команда. Все команды стали ровнее, стабильнее. Посмотрите, что творил «Куньлунь» на старте сезона, шли в топ-5. Не знаю, поднимались ли они хоть раз так высоко. От каждой команды можно ожидать чего угодно. «Сочи» тоже впечатляет, идёт в топ-4. Хорошо, что команды становятся более равными, это добавляет интереса лиге. Взять НХЛ — там всегда так. Один бюджет, команды играют на одинаковом уровне. Команда с восьмого места может выиграть Кубок Стэнли, у нас такого никогда не было.

— Что мешает так играть в каждом матче?

— Здесь нет слабых соперников. Нужно правильно настроиться и понимать, что нет разницы, против кого выходить — «Сочи», СКА, «Куньлуня» или «Адмирала». Если выйдешь недонастроенным, сложно собраться по ходу игры. Это приводит к поражениям. Нужно выходить на каждого соперника с одинаковым настроем и играть на победу.

Александр Пашин Фото: spartak.ru

— Кстати, о «Сочи». Клуб тренирует Дмитрий Кокорев, с которым вы пересекались в юниорской сборной.

— Это очень хороший тренер и человек. Я не удивлён, что сейчас у «Сочи» всё хорошо. Думаю, так будет и дальше. В этом году у них собрался неплохой состав.

— В команде, которая больше всех забивает, тоже хочется забивать больше?

— Работаем над этим. Конечно, хочется забивать больше. Будем работать над реализацией.

— Гол «Барысу» — образец той игры, которую ждёте сами от себя?

— Думаю, я могу ещё прибавить — создавать больше опасных моментов, добавить в реализации. Пока она хромает.

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— Это был своеобразный ответ Ивану Дроздову на гол в «зелёном дерби»? Как участнику вашего обмена из «Салавата».

— (Смеётся.) Не знаю. Да, он забил красивый гол, но они разные. Ответом это не назову.

— В невероятной форме находится Николай Голдобин. Расскажите об игре с ним.

— Это весёлый позитивный человек, это очень здорово. Всегда может пошутить и посмеяться. Если говорить о его игре — здорово, что у него всё получается. Хочется, чтобы так было и дальше, это идёт на благо команды.

— Как работается под руководством таких глыб, как Алексей Жамнов и Алексей Ковалёв?

— Прекрасно. Очень именитый тренерский тандем, это одно удовольствие. Они знают, как лучше сделать, всегда подскажут. Остаётся только слушать и применять их подсказки в деле.

Алексей Жамнов (справа) Фото: spartak.ru

«Не задумывался, что быстро вернусь в Россию»

— Почему год назад приняли решение уехать за океан?

— «Салават» не делал мне никаких предложений. После нового года мой агент сказал клубу, что я собираюсь уезжать в Северную Америку. «Салават» тянул, ничего не предлагал. В последнем сезоне я хорошо отыграл в ВХЛ, а меня ни разу не подняли в первую команду. Это было обидно. Поэтому я решил попробовать силы в Америке.

— Понимали, что с вашими габаритами будет тяжеловато?

— В НХЛ со временем уходят от габаритных игроков, стало меньше тафгаев. Появляется больше игроков с высоким хоккейным IQ, хорошим видением площадки. Да, рост у меня не супер, но что есть, то есть.

— Как узнали об обмене в «Спартак»?

— Насколько я знаю, «Салават» хотел получить Ивана Дроздова и искал варианты, кого можно отдать взамен. Я тогда только подписал контракт с «Каролиной», и «Салават» сразу же обменял мои права.

— Когда «Спартак» впервые с вами связался?

— Летом я приезжал в Москву перед переездом в Америку, катался с молодыми ребятами. Тогда немного пообщался с коллективом и руководством.

— Думали тогда, что так быстро вернётесь в Россию?

— Не задумывался тогда. Сработал фактор, что у «Каролины» в этом году нет фарм-клуба в АХЛ. Сложились все обстоятельства для моего возвращения в Россию.

«Свечников сказал: «Молодец, продолжай в том же духе»

— За океаном было яркое начало, вы исполнили лакросс в предсезонном матче.

— Не сказал бы, что это было яркое начало. Да, забил лакросс, но потом почти ничего не получалось. Всегда в голове была мысль исполнить такой бросок. Пробовал то же самое в МХЛ, но вратарь успел отбить.

— Почувствовали к себе повышенное внимание после того гола? Тогда это был хит в соцсетях.

— Да, об этом во всех новостях писали. Для тренеров это особо ничего не значило. Это индивидуальный момент, а хоккей — командный вид спорта.

— Андрей Свечников с вами не связывался после этого?

— Мы увиделись на следующий день. Он поздравил, сказал: «Молодец, продолжай в том же духе».

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— После этого гола думали, что дела пойдут хорошо?

— Были такие мысли. Всегда стоит немножко фантазировать в хорошем направлении, но терять связь с реальностью тоже не стоит. А то можно такого нафантазировать себе.

— Ждать ли конкуренции Егору Петухову?

— (Смеётся.) Посмотрим. Егор хорошо умеет забивать такие голы.

— Успели пообщаться с Родом Бриндамором?

— Нет, ни одной беседы с ним не было.

— На матчах «Каролины» в плей-офф побывать успели?

— В плей-офф нет, а вот в регулярном сезоне был.

«В «Чикаго» был языковой барьер, не особо складывалась игра»

— Про «Торос» вы говорили, что могли сесть в запас за любую ошибку. Было ли такое в «Чикаго»?

— Поначалу не было. Мне доверяли игру в первом-втором звеньях, в большинстве. Игра у команды не получалась, затем пошли перестройки, и мне стало тяжелее. Был языковой барьер, не всегда всё понимал. Не особо складывалась игра.

Александр Пашин Фото: Zuma/TASS

— Какой был диалог с «Каролиной» перед арендой?

— Этим занимался агент. Всё было на позитивной ноте. Повторюсь, в этом году у «Каролины» не будет фарма, клуб сам предлагал европейцам остаться у себя дома. Чтобы не сидеть просто так в Америке, а играть.

— Выходил ли клуб на связь в этом сезоне?

— С руководством пока общение не поддерживаю. Из ребят общался с Петей Кочетковым, Васей Пономарёвым. Вася хорошо сыграл на турнире новичков, рад за него. Надеюсь, он сможет закрепиться в первой команде.

— Как Кочетков реагировал на постоянные передвижения из НХЛ в АХЛ и обратно?

— Он хорошо играл, но в первой команде и так два хороших вратаря. У нас их может быть три-четыре, а там должно быть строго два. Петя играл, когда один из вратарей заболевал или получал травму. Он делал всё, что от него зависело, играл хорошо. Это яркий игрок, яркая личность. Передвижения между клубами зависели не от него — нельзя же вратаря на одностороннем контракте отправить в АХЛ, это был бы скандал. Другого выбора у Пети не было.

— За счёт чего в прошлом сезоне удался прорыв у Пономарёва?

— Не назвал бы это прорывом, это достаточно сильный игрок. В позапрошлом сезоне «Чикаго» выиграл Кубок Колдера. Вася тогда приехал под конец сезона, ему уже тогда доверяли, выпускали в меньшинстве в плей-офф. Он хорошо вошёл в команду вместе с Кочетковым, они принесли немало пользы. Для меня неудивительно, что в прошлом году Вася стал одним из лучших игроков.

«Очень тяжело принять то, что произошло с Амировым»

— Слышали о допинг-скандале в системе «Салавата»?

— Конечно. Думаю, об этом вся Россия слышала. Это шокировало. Сам играл в «Толпаре». Обсуждали это с ребятами, которые там играют до сих пор. Сейчас от них мало что зависит, они ждут решения РУСАДА.

— Часто ли общались с Родионом Амировым в последние месяцы его жизни?

— Нет. Лично с ним давно не общался, узнавал о нём через общих друзей. Сам не писал. Очень тяжело принять то, что с ним произошло. Это был очень позитивный и открытый человек. Всегда мог что-то подсказать, не отказывал в помощи.

— Как произошла ваша встреча с Павлом Дацюком?

— Он проводил то ли турнир, то ли товарищеский матч для детишек в Уфе. Туда позвали молодых игроков из системы «Салавата». В список попали я, Алалыкин, Мухамадуллин, Сучков. Пообщаться с ним не успели, игра длилась минут 10–15.

— Он был вашим любимым игроком, верно?

— Да. В детстве отец ставил его в пример. Мне нравилось, как он владеет клюшкой, видит площадку. У него высочайший хоккейный IQ, это талантливый человек.

— Но вы всё-таки вингер. Были ли кумиры среди фланговых форвардов?

— Когда был ребёнком, таких не было. Сейчас нравятся Никита Кучеров, Артемий Панарин, Патрик Кейн. Это люди с очень большим талантом и мастерством.

— Вы так и не сыграли ни на юниорском, ни на молодёжном чемпионатах мира.

— Да, это было достаточно обидно. Особенно это касается юниорского — мы собрались, неделю посидели и вообще никуда не поехали. Начался ковид, и сезон закончился просто. К молодёжному тоже готовились месяц, потом приехали, сыграли две игры, а перед третьей говорят, что матча не будет, турнир отменяется. Потом ещё и летом не допустили.