Овечкин провёл тренировку со Строумом и Филлипсом. Это самые результативные форварды клуба

Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» на тренировке за день до матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин вновь занимался в первой тройке с Диланом Строумом и Мэттью Филлипсом. Евгений Кузнецов, в свою очередь, по-прежнему тренировался во втором звене с Коннором Макмайклом и Ти Джеем Оши. На этот раз российский защитник Александр Алексеев попал в третью пару защитников, где занимался с Ником Дженсеном.

Полный состав «Вашингтона»:

Овечкин — Строум — Филлипс;

Макмайкл — Кузнецов — Оши;

Милано — Бекстрём — Уилсон;

Маленстин — Протас — Манта.

Фехервари — Карлсон;

Сандин — ван Римсдайк;

Алексеев — Дженсен;

Хеман-Актелль — Джохансен.

Кемпер (Стивенсон).

Напомним, в ночь с 24 на 25 октября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет «Торонто». Встреча стартует в 1:00 мск.

Отметим, что Филлипс (3), Строум и Овечкин (у обоих — по 2) являются самыми результативными нападающими «столичных» в нынешнем сезоне.