«Зубодробительная мельница». Никишин применил эффектный силовой приём против Светлакова

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА. К середине третьего периода счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В конце второго периода защитник СКА Александр Никишин сделал «мельницу» на нападающем ЦСКА Андрее Светлакове.

«Классика от Сани — зубодробительная мельница Никишина», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале СКА.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале СКА. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что ранее, 23 сентября, Никишин уже исполнил «мельницу» в матче с «Амуром».