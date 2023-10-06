«Зубодробительная мельница». Никишин применил эффектный силовой приём против Светлакова
В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА. К середине третьего периода счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В конце второго периода защитник СКА Александр Никишин сделал «мельницу» на нападающем ЦСКА Андрее Светлакове.
«Классика от Сани — зубодробительная мельница Никишина», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале СКА.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале СКА. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что ранее, 23 сентября, Никишин уже исполнил «мельницу» в матче с «Амуром».
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