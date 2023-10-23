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Экс-игрок «Салавата» рассказал, как отреагировал на допинг-скандал в системе клуба

Экс-игрок «Салавата» рассказал, как отреагировал на допинг-скандал в системе клуба
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Нападающий «Спартака» Александр Пашин, до сезона-2021/2022 включительно выступавший в системе «Салавата Юлаева», поделился мнением о ситуации с допинг-скандалом в клубе. В апреле появилась информация, согласно которой у ряда игроков молодёжной команды юлаевцев — «Толпара» — нашли запрещённые препараты. Летом стало известно, что допинг был найден у большинства хоккеистов команды.

«Слышал ли о допинг-скандале в системе «Салавата»? Конечно. Думаю, об этом вся Россия слышала. Это шокировало. Сам играл в «Толпаре». Обсуждали это с ребятами, которые играют там до сих пор. Сейчас от них мало что зависит, они ждут решения РУСАДА», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Пашиным можно прочитать на «Чемпионате».

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