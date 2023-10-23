Пашин: тяжело принять произошедшее с Амировым. Это был очень позитивный и открытый человек

Нападающий «Спартака» Александр Пашин, до сезона-2021/2022 выступавший в системе «Салавата Юлаева», высказался о смерти бывшего форварда уфимского клуба Родиона Амирова.

«Часто ли общался с Родионом Амировым в последние месяцы его жизни? Нет. Лично с ним давно не общался, узнавал о нём через общих друзей. Сам не писал. Очень тяжело принять то, что с ним произошло. Это был очень позитивный и открытый человек. Всегда мог что-то подсказать, не отказывал в помощи», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Амиров ушёл из жизни 14 августа. Хоккеисту был 21 год. Спортсмен умер из-за опухоли головного мозга.

Полное интервью с Пашиным можно прочитать на «Чемпионате».